Guerra in Iran, Trump: "Con Teheran non avrò più molta pazienza" | Prorogata di 45 giorni la tregua tra Libano e Israele

Secondo il quotidiano statunitense New York Times, Usa e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana. Nel mentre, il cessate il fuoco tra Libano e Stato ebraico è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domenica 17 maggio: lo ha fatto sapere il dipartimento di Stato americano, al termine del secondo giorno di colloqui tra i due Paesi a Washington. Dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping: l'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e il legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate sentite dall'emittente televisiva americana Cnn, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica islamica.