Financial Times: "Compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti per timori su carburante"

Secondo Cirium, il numero totale di posti disponibili a maggio è sceso da 132 a 130 milioni tra metà e fine aprile. Tra i vettori interessati - scrive il Financial Times - figurano Emirates, Etihad e Qatar, oltre a British Airways, United, Air China, Ana, Lufthansa, Turkish Airlines e Delta. Air France ha riferito di essere stata invitata a non aggiungere voli verso Singapore e Tokyo Haneda, mentre Vietnam ha già introdotto razionamenti del carburante per aerei. Il problema colpisce soprattutto l'Asia, più dipendente dai flussi attraverso lo Stretto di Hormuz, quasi paralizzato dalla minaccia di attacchi iraniani e dal blocco navale statunitense.