Trump lancia il Project Freedom "Libereremo le navi da Hormuz" | Teheran replica: "Ogni interferenza sarà una violazione della tregua"

Il presidente americano Donald Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom, per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. "Si tratta di un gesto umanitario" afferma il presidente Usa. L'iniziativa risponde infatti alla richiesta lanciata agli Stati Uniti da molti paesi "che non hanno nulla a che fare" con il conflitto. Il Centcom precisa che si tratta di una "missione difensiva", "mentre manteniamo anche il blocco navale". Secca la replica da Teheran: "Qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello Stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco". Trump è tornato a parlare anche dei negoziati. Il presidente ha riferito in un post sul suo social "Truth" che i suoi rappresentanti "stanno conducendo colloqui molto positivi" con l'Iran e che "tali colloqui potrebbero portare a qualcosa di molto positivo per tutti". Intanto al largo delle coste degli Emirati Arabi una petroliera è stata colpita da proiettili di origine non identificata. Lo ha riferito il Centro per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto) sulla piattaforma X.