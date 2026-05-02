Non esplodono bombe in Kenya, eppure la guerra in Iran si fa sentire lo stesso anche nel Paese africano. Serre di rose e piantagioni di té sono travolte da una crisi silenziosa: i voli cancellati, le rotte interrotte e i mercati svuotati stanno trasformando uno dei cuori produttivi dell'Africa in un simbolo delle conseguenze globali del conflitto. Secondo un'analisi del Financial Times, i produttori kenioti si trovano costretti a distruggere tonnellate di fiori invenduti: alcuni finiscono in mare, altri vengono usati come mangime per il bestiame. Le esportazioni, dirette in gran parte verso i mercati del Golfo, si sono dimezzate dopo la sospensione dei voli cargo. Il Kenya, quarto produttore mondiale di fiori recisi e primo esportatore globale di tè nero, sta pagando un prezzo altissimo: merci deperibili bloccate e una filiera che rischia il collasso.