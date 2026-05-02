perdite milionarie

Guerra in Iran, il conflitto mette in crisi la produzione di rose e di té in Kenya

Il conflitto in Medio Oriente spezza le catene di approvvigionamento: fiori distrutti, tè bloccato nei porti e perdite milionarie ogni settimana

02 Mag 2026 - 15:20
© Istockphoto

© Istockphoto

Non esplodono bombe in Kenya, eppure la guerra in Iran si fa sentire lo stesso anche nel Paese africano. Serre di rose e piantagioni di té sono travolte da una crisi silenziosa: i voli cancellati, le rotte interrotte e i mercati svuotati stanno trasformando uno dei cuori produttivi dell'Africa in un simbolo delle conseguenze globali del conflitto. Secondo un'analisi del Financial Times, i produttori kenioti si trovano costretti a distruggere tonnellate di fiori invenduti: alcuni finiscono in mare, altri vengono usati come mangime per il bestiame. Le esportazioni, dirette in gran parte verso i mercati del Golfo, si sono dimezzate dopo la sospensione dei voli cargo. Il Kenya, quarto produttore mondiale di fiori recisi e primo esportatore globale di tè nero, sta pagando un prezzo altissimo: merci deperibili bloccate e una filiera che rischia il collasso.

L'effetto domino arriva fino all'Europa

 Le conseguenze non si fermano ai confini africani. Anche il mercato europeo inizia a risentirne. Aziende fortemente dipendenti dalle forniture keniote si trovano a fare i conti con ritardi e scarsità di prodotto. Il settore floricolo rappresenta una delle principali fonti di valuta estera per il Kenya, con un valore annuo vicino ai 900 milioni di dollari e centinaia di migliaia di posti di lavoro coinvolti. Ora, questa colonna portante dell'economia nazionale vacilla.

Leggi anche

La guerra in Iran minaccia il cibo: lo Stretto di Hormuz blocca i fertilizzanti e insidia i raccolti dei prossimi mesi

Guerra in Iran e crisi dei fertilizzanti, ecco i Paesi a rischio carestia

Non va meglio per l'industria del tè, fiore all'occhiello del Paese e pilastro storico sin dall'epoca coloniale. Nel 2024 il Kenya ha esportato circa 600mila tonnellate di tè, per un valore di 1,4 miliardi di dollari, verso mercati chiave come Pakistan, Egitto e Regno Unito. Milioni di chili di foglie restano bloccati nel porto di Mombasa, cuore delle aste regionali. Le rotte commerciali tradizionali sono diventate impraticabili o troppo rischiose. 

Leggi anche

Guerra in Iran: quali sono le merci che transitano dallo Stretto di Hormuz

Viaggi, con l'incertezza crollano i prezzi di alcune rotte: dall'Italia alle Maldive con 250 euro

La crescente instabilità nel Mar Rosso, aggravata dalle minacce dei ribelli Houthi sostenuti da Teheran, ha reso insicuro il passaggio attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Le navi sono costrette a circumnavigare l'Africa passando dal Capo di Buona Speranza, allungando tempi e costi. Le conseguenze sono pesanti: ritardi nei pagamenti, congestione nei porti alternativi come Colombo e perdite stimate in circa 8 milioni di dollari a settimana per il solo settore del tè.

Un'economia fragile sotto pressione

 Il Medio Oriente rappresenta tra il 20% e il 25% delle esportazioni di tè dell'Africa orientale. L'improvvisa chiusura commerciale sta mettendo in luce tutta la vulnerabilità di un sistema fortemente dipendente da pochi mercati e da catene logistiche globali sempre più instabili.

Ti potrebbe interessare

videovideo
guerra iran
kenya
rose
te

Sullo stesso tema