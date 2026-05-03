Trump: "Esaminerò a breve la proposta dell'Iran, non immagino si accettabile" | "C'è possibilità riprendano gli attacchi"

La possibilità di una ripresa del conflitto in Iran e nel Medio Oriente si fa sempre più concreta. Da una parte Donald Trump è sempre più insoddisfatto delle proposte che arrivano da Teheran, sottolineando che "non immagina sia accettabile" nemmeno la nuova proposta di pace che valuterà a breve. Una proposta che, secondo quanto riportato da Axios, si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Alcune fonti hanno dichiarato, inoltre, che dopo l'eventuale raggiungimento di un'intesa sarebbe avviato anche un negoziato per trovare un accordo sul nucleare. Intanto, anche Israele, che acquista sistemi anti droni a basso costo dagli Usa valuta di riprendere la guerra e nella giornata di oggi Netanyahu riunirà il consiglio di sicurezza per decidere le prossime mosse.