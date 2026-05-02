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Guerra in Iran: Trump scrive al Congresso: "Ostilità finite" e i dem insorgono per l'autorizzazione al conflitto | Bombe di Israele sul Libano, 13 morti
Il Presidente Usa: "Al ritorno dall'Iran forse una portaerei potrebbe fermarsi a Cuba". Il Pentagono pronto a ritirare 5mila soldati dalla Germania
© Ansa
I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono "terminate" e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La lettera del presidente Usa è arrivata alla scadenza dei 60 giorni che obbligano il presidente a chiedere l'autorizzazione per proseguire la guerra: la Casa Bianca ritiene che il cessate il fuoco sospenda il limite dei 60 giorni, aggirando così la necessità di un'autorizzazione congressuale. "Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici", ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. Intanto il tycoon, nel corso di un evento al Forum Club in Florida, ha detto: "Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi" a Cuba. Teheran nelle ultime ore ha consegnato ai mediatori pakistani una "nuova proposta negoziale" rivolta a Washington ma il presidente Usa si è detto "non soddisfatto". Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa sarebbe un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. In Libano si registrano 13 morti a causa dei raid israeliani nella zona meridionale del Paese.
I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono "terminate" e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. "Quello che ha dichiarato non riflette la realtà per decine di migliaia di soldati nella regione. Trump è entrato questa guerra senza strategia e senza un'autorizzazione legale e quanto ha detto al Congresso non cambia nessuna delle due cose", ha detto la senatrice democratica Jeanne Shaheen. "Questa è una guerra illegale e i repubblicani sono complici", ha messo in evidenza il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer