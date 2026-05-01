Iran, Trump valuta il ritiro delle truppe da Italia e Spagna | Il tycoon a Netanyahu: "In Libano Israele si limiti a operazioni chirurgiche"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che Israele dovrebbe limitarsi a operazioni militari "chirurgiche" in Libano, al fine di evitare una piena ripresa della guerra. Lo ha riferito lo stesso tycoon ad Axios durante un'intervista telefonica. Il presidente Usa ha inoltre affermato che una possibile riduzione delle truppe americane potrebbe riguardare anche Italia e Spagna, criticando entrambi i Paesi. L'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Trump sui piani per possibili attacchi contro l'Iran. Lo riporta Barak Ravid di Axios, aggiungendo che, secondo due funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti. Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha "posto fine" alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell'amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un'interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act.