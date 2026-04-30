Guerra in Iran, media: "Comandanti da Trump su nuove opzioni militari"

Il presidente americano Donald Trump dovrebbe ricevere un briefing sui nuovi piani di potenziale azione militare contro l'Iran dai comandanti, a partire dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, a conferma che il tycoon ha in seria considerazione la ripresa di azioni militari per superare lo stallo negoziale e sferrare il colpo finale prima di porre fine alla guerra. Tra le ipotesi, riferisce Axios in base a più fonti, la conquista di parte dello Stretto di Hormuz per riaprirlo alla navigazione commerciale, un blitz per mettere in sicurezza l'uranio iraniano altamente arricchito e attacchi "brevi e potenti". Intanto, in una lunga telefonata, Putin e Trump hanno parlato dell'Iran: il presidente russo ha lodato la "saggia decisione" del tycoon di estendere il cessate il fuoco, che può contribuire a "dare una chance ai negoziati". Dallo zar suggerimenti su come risolvere innanzitutto la questione del nucleare iraniano, dopo il faccia a faccia col ministro degli Esteri iraniano Araghchi, mentre ha ribadito che un'operazione di terra sarebbe "inaccettabile e pericolosa". Trump ha però respinto l'offerta dell'Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz: il mantenimento del blocco navale è la sua principale leva negoziale ma valuterebbe un'azione militare "breve e potente" per sbloccare lo stallo nei negoziati.