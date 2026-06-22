Giovani talenti, bioarchitettura e nuove città: il lato culturale e formativo di B-CAD

L’Arch. Anna Carulli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (INBAR ETS), richiama la necessità di una svolta culturale e tecnica: "Siamo in un momento in cui bisogna tracciare un cambiamento, prendere atto delle problematiche e dei limiti dei sistemi urbanistici applicati finora. Dobbiamo pensare alla città del futuro come un organismo vivente, in relazione fra edificio e ambiente, e trovare una sinergia. La città deve adeguarsi ai nuovi climi”, ha sottolineato Carulli, indicando la necessità di recuperare una relazione virtuosa con il sottosuolo, capace di accogliere l’acqua invece di respingerla. In questa prospettiva, l’acqua non è più un nemico distruttivo, ma una risorsa da gestire con intelligenza, tornando a una sapienza che, in forme diverse, era già presente nei sistemi costruttivi storici. La direzione è quella di città più permeabili, capaci di integrare le linee guida nazionali sulla tutela dell’habitat e dell’ambiente dentro una progettazione contemporanea: “Serve una svolta, serve un nuovo paradigma”.