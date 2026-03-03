Macchia rossa sul collo di Trump, riemergono i dubbi sulla salute del presidente | Il medico: "Sta usando una crema per curarla"

Joe Biden, svelato il mistero del "livido" sulla fronte: è un segno religioso
Dalla Casa Bianca fanno sapere che il rossore "dovrebbe continuare per alcune settimane". Le ipotesi: eczema o dermatite da contatto
Una vistosa macchia rossa - probabilmente un'eruzione cutanea - sul collo di Donald Trump ha riacceso gli interrogativi sul suo stato di salute. Nell'ultimo anno, il presidente americano ha attirato l'attenzione per alcuni, presunti segni di affaticamento e altri sintomi legati al sistema circolatorio, tra cui caviglie gonfie e lividi sul dorso delle mani, come durante l'incontro del febbraio 2025 con l'omologo francese Emmanuel Macron. La nuova macchia comparsa sul corpo del tycoon, per ora, non ha trovato spiegazioni plausibili da parte dei medici della Casa Bianca, che si sono limitati a dire che quel rossore "dovrebbe continuare per alcune settimane".
Sean Barbabella, il medico personale di Trump, ha fatto sapere che il presidente sta usando "in funzione preventiva" una crema "molto comune" per curare la macchia ben visibile sotto l'orecchio destro, senza precisare di che farmaco di tratti. "La sta usando per una settimana e il rossore dovrebbe durare per alcune settimane", ha aggiunto Barbabella.
Medici indipendenti hanno ipotizzato che si tratti di una dermatite da contatto (un'infiammazione cutanea scatenata dal contatto diretto con sostanze irritanti o allergeni), o un eczema (infiammazione cronica pruriginosa dello strato superficiale della cute). Non escludono, inoltre, la psoriasi (malattia infiammatoria cronica della pelle, non contagiosa, che vede placche eritematose, ispessite e ricoperte di squame biancastre) o un attacco di fuoco di Sant'Antonio (noto anche come Herpes Zoster, un'infezione virale causata dalla riattivazione del virus varicella-zoster, che rimane latente nei nervi dopo la varicella).
A febbraio 2025, come detto, è calato un alone di mistero su un presunto livido sulla mano di Trump, scoperto durante l'incontro alla Casa Bianca. Gli utenti del Web, guardando e riguardando il filmato, avevano ipotizzato un "livido da flebo", e si erano chiesti se il presidente americano non fosse "disidratato e gli fossero stati somministrati liquidi" o fosse affetto da una "carenza di vitamine". Secondo altri, invece, si sarebbe trattato solamente di un po' di trucco sbavato o rimosso.
