Macchia rossa sul collo di Trump, riemergono i dubbi sulla salute del presidente | Il medico: "Sta usando una crema per curarla"

A febbraio 2025, come detto, è calato un alone di mistero su un presunto livido sulla mano di Trump, scoperto durante l'incontro alla Casa Bianca. Gli utenti del Web, guardando e riguardando il filmato, avevano ipotizzato un "livido da flebo", e si erano chiesti se il presidente americano non fosse "disidratato e gli fossero stati somministrati liquidi" o fosse affetto da una "carenza di vitamine". Secondo altri, invece, si sarebbe trattato solamente di un po' di trucco sbavato o rimosso.