Spari all'esterno della Casa Bianca, neutralizzato l'assalitore | Ferito un passante

Nuova emergenza sicurezza per il presidente americano Donald Trump. Almeno 10 colpi di arma da fuoco - ma diversi testimoni parlano di oltre 20 - si sono uditi all'esterno della Casa Bianca. Il Secret Service ha neutralizzato l'assalitore. Una persona che si trovava per caso vicino alla Casa Bianca è stata colpita durante gli spari. La Casa Bianca, durante l'emergenza, è stata posta in lockdown, poi revocato. Al suo interno Trump, così come i giornalisti presenti nella briefing room per una conferenza stampa.
Cosa è successo alla Casa Bianca
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo armato si era avvicinato vicino al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, senza entrare nel complesso. L'assalitore ha quindi brandito l'arma e sparato verso la struttura. I proiettili hanno ferito una persona che casualmente passava di lì. Gli Agenti del Secret Service armati sono presenti nel giardino.
La testimonianza della giornalista: "Decine di colpi, poi la corsa alla sala stampa"
Il momento degli spari è stato ripreso dalla giornalista di Abc Selina Wang, che ha postato il video sui social. "Stavo registrando un video da mandare ai social dala zona nord della Casa Bianca quando abbiamo sentito gli spari. Sono sembrate decine di colpi. Ci hanno detto di correre nella sala stampa, dove ci troviamo ora".
L'intervento
L'allerta è scattata intorno alle 18 ora locale, quando sono stati uditi colpi di arma da fuoco. Un funzionario del Secret Service ha riferito alla Cnn che all'agenzia sono stati segnalati di spari all'angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, proprio fuori dal complesso presidenziale.