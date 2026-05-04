Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service ha colpito l'aggressore

Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca, dopo aver aperto il fuoco: lo dicono le forze dell'ordine sui social. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria, avvenuta nell'area tra la 15esima Strada e Independence Avenue, non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.