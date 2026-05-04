Spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service ha colpito l'aggressore
È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump
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Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca, dopo aver aperto il fuoco: lo dicono le forze dell'ordine sui social. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria, avvenuta nell'area tra la 15esima Strada e Independence Avenue, non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto.
Lockdown della residenza presidenziale
È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale, dove è in corso un evento con Donald Trump, mentre le autorità indagavano sull'incidente. Secondo i giornalisti presenti alla Casa Bianca, il Secret Service ha chiesto a tutti i media presenti nel giardino della residenza di rientrare nella sala stampa.
Non è chiaro se la sparatoria avesse alcun legame con la Casa Bianca o con il presidente Trump. L'episodio si è verificato a una discreta distanza dal complesso della Casa Bianca. Il Washington Monument si trova a sud della Casa Bianca, a poco più di un chilometro e mezzo di distanza. L'incrocio tra Independence Avenue e la 15th Street SW si trova appena qualche isolato più avanti. I giornalisti sono stati immediatamente scortati fuori dal North Lawn della Casa Bianca in seguito agli spari e hanno trovato riparo nella sala stampa.
Poco più di una settimana fa l'attentato a Trump
La tensione è alta nei dintorni della Casa Bianca dopo che, poco più di una settimana fa, durante la cena annuale della White House Correspondents' Association, un uomo armato di pistola, fucile e diversi coltelli è riuscito a eludere la sicurezza. Al momento della diffusione delle notizie, il presidente Trump si trovava all'interno della Casa Bianca, dove stava tenendo un discorso in occasione di un evento dedicato alle piccole imprese.