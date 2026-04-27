Attentato a Trump, Allen è formalmente accusato di tentato omicidio contro il presidente Usa: rischia l'ergastolo
Si tratta della prima comparizione davanti al tribunale federale dopo i fatti di sabato alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca
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Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato e alla quale era presente anche il presidente Donald Trump, è comparso davanti al giudice federale. Il giovane insegnante è stato formalmente accusato di aver tentato di uccidere il presidente Usa e per questo rischia l'ergastolo. Lo riferisce la Cnn. Allen si trova attualmente in custodia cautelare e in aula non si è dichiarato colpevole o innocente. L'udienza per la convalida dell'arresto è prevista per giovedì, mentre l'udienza preliminare è in programma l'11 maggio.
Karoline Leavitt: "Sala da ballo riguarda sicurezza nazionale"
La Casa Bianca è tornata a difendere la gestione della sicurezza, rilanciando anche il dibattito politico sul rafforzamento delle infrastrutture della residenza presidenziale. Nel briefing con la stampa, la portavoce Karoline Leavitt ha invitato a un approccio meno autocelebrativo sulla sicurezza, pur difendendo la risposta delle forze dell'ordine all'episodio. "Credo che se ci si limita a dire che tutto è sempre perfetto, non sia un buon modo di operare. Per questo la Casa Bianca continuerà a collaborare con il Dhs (il Dipartimento per la Sicurezza Interna) e con il Secret Service per individuare modi per migliorare e rafforzare la sicurezza", ha detto, spiegando che "per quanto riguarda la serata di sabato, il presidente è soddisfatto della risposta ed è molto grato agli uomini e alle donne che sono intervenuti per proteggere lui, sua moglie e i membri del suo team".
La portavoce ha poi collegato la sicurezza della Casa Bianca anche al progetto della nuova sala da ballo presidenziale. "È per questo che il progetto della sala da ballo non è solo un progetto divertente per il presidente Trump, come viene descritto dai media, ma è in realtà fondamentale per la nostra sicurezza nazionale", ha affermato. La tesi era già stata rilanciata da commentatori conservatori subito dopo l'attacco, con i senatori repubblicani Lindsey Graham, Katie Britt ed Eric Schmitt che hanno annunciato la presentazione di una proposta di legge per finanziare la costruzione della struttura.