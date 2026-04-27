Attentato a Trump, Allen è formalmente accusato di tentato omicidio contro il presidente Usa: rischia l'ergastolo

La Casa Bianca è tornata a difendere la gestione della sicurezza, rilanciando anche il dibattito politico sul rafforzamento delle infrastrutture della residenza presidenziale. Nel briefing con la stampa, la portavoce Karoline Leavitt ha invitato a un approccio meno autocelebrativo sulla sicurezza, pur difendendo la risposta delle forze dell'ordine all'episodio. "Credo che se ci si limita a dire che tutto è sempre perfetto, non sia un buon modo di operare. Per questo la Casa Bianca continuerà a collaborare con il Dhs (il Dipartimento per la Sicurezza Interna) e con il Secret Service per individuare modi per migliorare e rafforzare la sicurezza", ha detto, spiegando che "per quanto riguarda la serata di sabato, il presidente è soddisfatto della risposta ed è molto grato agli uomini e alle donne che sono intervenuti per proteggere lui, sua moglie e i membri del suo team".