Usa, l'autore dei Simpson che predisse la presidenza di Trump si candida alla Casa Bianca

Facendo un salto in avanti fino ai giorni nostri, il comunicato stampa di Greaney mette ora a confronto gli eventi narrati nell'episodio con fatti reali accaduti successivamente, affermando che l'opera dell'autore, divenuto poi candidato politico, è "riemersa nel dibattito pubblico man mano che la realtà si avvicinava sempre più alla parodia". "Ciò che un tempo veniva letto come uno scherzo", suggerisce il comunicato, "oggi appare piuttosto come un monito riguardo alla direzione intrapresa dal Paese". Greaney, laureato ad Harvard, ha iniziato a intensificare il proprio impegno politico l'anno scorso poiché, stando al comunicato stampa, ha avuto una "premonizione" di un imminente collasso politico americano. Ha così cominciato a pubblicare video online in cui appare vestito con un improvvisato costume da profeta, predicendo "la caduta di Donald Trump e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale".