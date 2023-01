I Simpson da record, rinnovati fino al 2025| Sui muri di Milano appaiono come "deportati ad Auschwitz"

La serie animata più citata e amata anche dagli adulti continua a infrangere tutti i record di longevità. Il finale della stagione numero 34, che dovrebbe andare in onda a maggio negli Stati Uniti, la farà arrivare all'episodio 750. Le stagioni 35 e 36 faranno invece superare le 800 puntate. "Ottocento episodi! Nemmeno i Simpson avrebbero potuto prevederlo!", ha detto a Entertainment Weekly il produttore esecutivo Matt Selman.

Nel marzo 2021 la Fox aveva rinnovato la serie fino alla 34esima stagione, ovvero fino al 2023, raggiungendo l'incredibile quota di 757 episodi. Adesso un nuovo record.

Del resto il programma prodotto da Selman è un vero e proprio concentrato di record del piccolo schermo: da anni rappresenta la serie animata, la commedia e il programma in prima serata con sceneggiatura originale più longevi della storia della TV. Con questo rinnovo, diventa irraggiungibile per le rivali.

Leggi Anche I Simpson compiono 30 anni, il successo di un cartoon irriverente

Quanto a primati poi, non si possono dimenticare i 35 Emmy Awards vinti e i 530 milioni di dollari incassati in tutto il mondo quando dal piccolo schermo gli abitanti di Springfield sono approdati al cinema con 'The Simpsons Movie' del 2007. Homer, Marge e tutti gli altri personaggi di Groening non perdono l'affetto dei telespettatori. Nonostante il calo degli ascolti fisiologico in tutti gli show lunghi, lo zoccolo duro dei loro 'aficionados' non cede, soprattutto tra i 18 e i 49 anni. I dati sono rimasti solidi anche dopo che nel 2019 la 21st Century Fox è stata comprata dalla Disney. La produzione è un fiore all'occhiello della piattaforma in streaming Disney+, che conserva le passate stagioni. Ed è Hulu, anch'esso proprietà della Disney, che trasmette ogni settimana un nuovo episodio negli Stati Uniti.