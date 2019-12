Natale a Springfield: 30 anni fa andava in onda il primo episodio dei Simpson

I Simpson compiono 30 anni . Uno dei cartoni animati più amati e di maggior successo di tutti i tempi, dopo una breve apparizione nel 1987, iniziava la sua avventura ufficiale il 17 dicembre del 1989. In quella data infatti andava in onda negli Stati Uniti " Un Natale da cani ", episodio pilota della serie ufficiale dedicata ai personaggi creati da Matt Groening , dando il via al mito di Homer, Bart, Marge, Lisa e tutti gli abitanti di Springfield

LEGGI ANCHE: I Simpson danno il benvenuto alla Disney con Homer che... strozza Topolino

Per festeggiare l'anniversario la Fox ha addirittura messo in piedi un intero canale intero dedicato a Springfield e ai suoi abitanti: Fox Simpson Domination. In Italia la serie arrivata solo l'1 ottobre del 1991, trasmessa in seconda serata da Canale 5, ma a quell'epoca, negli Stati Uniti, era già diventata un vero e proprio fenomeno tanto che già la prima stagione era entrata nella classifica dei 30 programmi più visti del 1989-90 negli Usa.

Merito del suo essere scorretta nel parodiare la società e lo stile di vita statunitense prendendo al tempo stesso in considerazione molti aspetti della vita di tutti i giorni, dalla cultura alla televisione e anche del tratto caratteristico e dirompente rispetto a quanto visto fino ad allora, con i personaggi disegnati in maniera in maniera quasi rozza e con la pelle gialla..

Le prime apparizioni televisive dei Simpson furono in realtà una serie di corti, di un minuto, mandati in onda nello "Tracey Ullman Show" tra il 1987 e la prima metà del 1989. Il successo fu tale che si decide di promuovere Homer, Bart e tutta la compagnia a uno show tutto loro in prima serata. Che ancora oggi, dopo 30 anni, prosegue con successo.

POTREBBE INTERESSARTI: