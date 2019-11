Il creatore della sigla dei Simpson svela: "Potrebbe essere l'ultimo anno"

Negli ultimi 30 anni Homer e famiglia sono diventati un pilastro della cultura televisiva americana ma non solo. Grazie alle loro gag e la satira pungente sulla società contemporanea, hanno infatti oltrepassato il piccolo schermo e sono diventate icone pop a pieno titolo. Le creature di Matt Groening, tuttavia, negli ultimi anni hanno perso un po' del suo smalto e non sorprende quindi che dopo la 32esima stagione (confermata fino al 2021), i personaggi gialli vadano in pensione dopo anni di onorata carriera.

"Tutto quello che posso dire e che sono stupefatto e colpito che siano durati così a lungo. Quando scrissi quella sigla folle mi aspettavo non la sentisse nessuno, perché credevo davvero che lo show non avesse nessuna chance", ha ricordato Elfman, "Davvero, pensavo la chiudessero dopo tre episodi e così sarebbe dovuto essere. Era un prodotto strano per l'epoca. I Simpson sono stati la più grande sorpresa della mia vita".

