I Simpson danno il benvenuto alla Disney con Homer che... strozza Topolino

Si è concluso qualche giorno fa l'accordo tra Disney e Fox, che d'ora in poi saranno una sola grande famiglia. Lo showrunner Al Jean ha celebrato l'evento in pieno stile Simpson, pubblicando su Twitter l'immagine dell'incontro tra Homer e Topolino. "Benvenuto in famiglia amico" si legge sotto la scenetta in cui il capofamiglia strangola l'icona Disney sotto gli occhi di Bart, sollevato di non essere per una volta la sua vittima.