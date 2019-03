Elisa, cantante e doppiatrice nella versione italiana di "Dumbo"

Nell'edizione originale, il brano "Baby mine" è interpretata dagli Arcade Fire , mentre nel film d'animazione Disney del 1941 fu interpretata da Betty Noyes a del nuovo film live action della Disney (Premio Oscar per la Miglior Colonna Sonora Originale e Nomination per la Miglior Canzone proprio con questa traccia). Non è la prima volta che Elisa prende parte a pellicole di portata internazionale. Nel 2012 era stata scelta da Quentin Tarantino, e insieme ad Ennio Morricone aveva composto e interpretato "Ancora Qui" per il film "Django Unchained" .

"Dumbo lo guardavo sempre quando ero bambina sul divano con mia mamma" ha dichiarato la cantautrice triestina. "In passato non ci facevamo mancare proprio niente in fatto di sofferenza, come Bambi. Dumbo però mi devastava più di ogni altro cartone, perché era come se fosse la storia di un mio parente". Il film riporta alla mente di Elisa alcuni ricordi spiacevoli: "So cosa significa essere discriminati, derisi: è successo anche a me. Il motivo? Ero troppo piccola e molto emotiva. Però per me non era una menomazione, ma un punto di forza. In seguito capisci che le sofferenze sono motori che ti fanno crescere".