"Frozen 2", si svela il sequel Disney: ecco il primo trailer

Nel trailer sono presenti tutti gli iconici personaggi che abbiamo conosciuto nel primo film. L'atmosfera qui però è molto cupa e sottintende un mistero da risolvere. Le immagini si aprono a sorpresa con Elsa in difficoltà, mentre affronta il potere del mare in burrasca. Poi ci si sposta nel castello di Arendelle e infine in un bosco magico.



Nel 2013 "Frozen - Il Regno di Ghiaccio" è stato un successo mondiale e ha vinto due Oscar per il Miglior Film di Animazione e per la Miglior Canzone Originale ("Let It Go") ed è ancora oggi il maggior incasso mondiale di tutti i tempi per un lungometraggio di animazione.