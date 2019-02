"I Simpson", che famiglia da record! Rinnovati per altre due stagioni fino alla 713ma puntata

Il record come serie tv più longeva d'America lo avevano già raggiunto un anno fa con il 636mo episodio andato in onda in prima serata. Adesso però "I Simpson" vanno ancora oltre. La simpatica e bizzarra famiglia di Matt Groening ha ottenuto infatti il rinnovo per altre due stagioni, la 31ma e la 32ma: nel 2021 Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie Simpson toccheranno la cifra mai vista di 713 puntate.

Il doppio rinnovo è frutto di un'intesa tra Fox e Disney, che ha acquistato di recente la 20th Century Fox Tv, mettendo in serio dubbio la continuazione dell'iconica serie sui canali consueti. I due colossi si sono invece accordati per non rompere una tradizione e un equilibrio che da tre decenni rendono "I Simpson" un vero e proprio fenomeno televisivo, capace di toccare i 5 milioni di spettatori di media.



La famiglia più anti-conformista d’America del resto di record ne ha toccati tantissimi dal 1989, anno del suo debutto in tv. "I Simpson" sono ad esempio la serie tv che conta la presenza di più guest star di qualsiasi altro show. Ha vinto 32 Emmy Awards (gli Oscar della tv Usa), una nomination per i Golden Globe, 8 People's Choice Awards, una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il titolo di “Miglior show del 20esimo secolo” per il magazine Time.