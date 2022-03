I Simpson per l'Ucraina: la vignetta di Matt Groening contro la guerra

Nel post social la vignetta della famiglia animata non è corredata da una didascalia ma soltanto da tre hashtag: #TheSimpsons #Simpsons #Ukraine.

Intanto lo showrunner della serie animata, Al Jean, ha dichiarato che quell'immagine "ha lo scopo di mostrare che ci preoccupiamo per quello che sta succedendo e che abbiamo un'enorme simpatia per il popolo ucraino e vogliamo che questo guerra finisca".

I Simpson, nel 1998, sembra che avessero previsto anche l'invasione dell'Ucraina, tratteggiando uno scenario catastrofico simile a ciò che sta accadendo: in una scena dell'episodio "Simpson Tide" ci si chiedeva, in maniera sarcastica, se l’Unione Sovietica si fosse mai sciolta (l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite improvvisamente modificava il nome del Paese in quello di Unione Sovietica). "Ci sono due tipi di previsioni de I Simpson. Ci sono le folli coincidenze, come quella di aver previsto la presidenza di Donald Trump, poi ci sono cose come questa in cui sono davvero triste che il presagio si sia avverato, ma di cui non sono sorpreso”, ha dichiarato Al Jean.

