Donald Trump contro Papa Leone XIV: quando il papato è sotto attacco

Un attacco a tutto campo quello del tycoon nei confronti del Pontefice americano, definito dall'inquilino della Casa Bianca "debole sulla criminalità e sulle armi nucleari" e "pessimo sulla politica estera". Trump si riferisce alla guerra in Iran, dimostrandosi insofferente nei confronti del Vaticano che vorrebbe più "energico" nel condannare l'attività della Repubblica islamica. "Dovrebbe essermi grato, se io non fossi alla Casa Bianca neanche sarebbe stato eletto" ha scritto il presidente sul suo social Truth per poi rincarare la dose davanti alle telecamere: "Non mi piace, non sono un fan di Papa Leone, è una persona molto liberale che non crede nella lotta alla criminalità". Parole al vetriolo, incendiarie, alle quali il primo Pontefice americano nella storia della Chiesa replica con la pacatezza che gli appartiene. "Non faccio un dibattito con lui, parlo del Vangelo e quindi continuerò a esprimermi contro la guerra" ha detto Papa Leone XIV. Trump ha anche criticato Prevost per non aver condiviso l'operazione statunitense in Venezuela, con la quale è stato arrestato l'allora presidente Nicolas Maduro.