Louis, il fratello di Papa Leone XIV che piace a Donald Trump

Durante un colloquio con il giornalista inglese Piers Morgan, Prevost si conferma un "tipo Maga": "Ho pubblicato quei post e non l'avrei fatto se non ci credessi". Nega che il fratello pontefice sia "woke", pur definendolo "molto più progressista di me", e puntualizza che "il Papa è consapevole delle mie posizioni e sa che non cambierò, se non per moderare i toni".