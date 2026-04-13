Trump contro Papa Leone XIV: "È pessimo sulla politica estera"

Un attacco a tutto campo, prima sul suo social poi ai microfoni dei giornalisti all'arrivo a Washington. Il presidente americano, Donald Trump contro Leone XIV, il Papa americano, il primo pontefice statunitense della storia della chiesa cattolica colpevole, secondo il tycoon, di aver criticato più volte la guerra in Iran e Libano e le politiche sull'immigrazione molto rigide dell'amministrazione: "Papa Leone è debole sulla criminalità e sulle armi nucleari, ed è pessimo sulla politica estera, dovrebbe essermi grato, se io non fossi alla Casa Bianca neanche sarebbe stato eletto, ha scritto Trump, per poi dire a voce: "Non mi piace, non sono un fan di Papa Leone, è una persona molto liberale che non crede nella lotta alla criminalità. Parole di fuoco, una presa di posizione senza precedenti a cui ha subito ha risposto il Papa durante il volo per Algeri: "Non faccio un dibattito con lui, parlo del vangelo e quindi continuerò a esprimermi contro la guerra", ha detto il Pontefice.