Meloni risponde a tono a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"

"Certe cose meritano una riposta immediata. Non so perché il presidente degli Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente", ha detto Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi account social, in riferimento alla polemica innescata dal presidente Usa che, in riferimento al loro incontro al G7 di Evian, aveva affermato: "Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto. Avrei anche potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena". "Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai", ha aggiunto la premier.