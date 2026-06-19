Trump: "Meloni mi ha implorato di fare foto con lei, mi ha fatto pena"

Non è la prima volta che il tycoon, durante questo secondo mandato, ha usato parole dure nei confronti della leader di Fratelli d'Italia: a metà aprile, quando la giornalista del Corriere della Sera Viviana Mazza gli aveva fatto presente che per Giorgia Meloni era inaccettabile quello che il presidente Usa aveva detto sul Papa, lui aveva risposto che "è lei che è inaccettabile, perché non le importa se l’Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti se ne avesse la possibilità". A inizio maggio, poi, un nuovo affondo, arrivato all'indomani del faccia a faccia tra Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio - che aveva proprio l'obiettivo di stemperare le tensioni tra i due Paesi dopo gli attacchi del tycoon -. All'osservazione che l'Italia avrebbe potuto fornire i dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, Trump ha ripetuto: "L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno". La premier, però, ha sempre cercato di smorzare i toni: "Con gli Stati Uniti", ha commentato, "i rapporti sono sempre solidi".