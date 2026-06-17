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G7, ultimo giorno di summit: leader Ue compatti sulla pace in Ucraina | Trump: "Alzare la pressione su Putin, farò tutto ciò che è in mio potere"
Segnali di apertura sul dossier iraniano e nuovi contatti diplomatici mentre il vertice prova a rilanciare il dialogo sulle crisi internazionali
© Afp
Ultima giornata del G7 a Evian, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con Vladimir Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. Il presidente americano ha inoltre lasciato intendere che Washington potrebbe presto tornare a imporre sanzioni sul petrolio russo. Sul fronte del Medio Oriente, cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista venerdì a Lucerna.
Donald Trump si è mostrato particolarmente entusiasta di essere invitato questa sera alla Reggia di Versailles, vicino a Parigi. "Mi piacciono i bei posti. Versailles non è oro placcato, è roba seria", ha dichiarato con evidente soddisfazione il 47esimo presidente degli Stati Uniti, noto per il suo gusto per il lusso e le decorazioni dorate, di cui non fa mistero nemmeno nell'arredamento della Casa Bianca. "Il presidente francese, che peraltro è una persona molto gentile, mi ha invitato a cena a Versailles", ha dichiarato martedì a margine della riunione del G7 a Evian-les-Bains, sulle rive del Lago di Ginevra. Il miliardario repubblicano, partito da Washington nella tarda notte di domenica dopo aver festeggiato il suo 80esimo compleanno con un grande spettacolo di MMA nei giardini della Casa Bianca, ha riconosciuto che questa cena nei pressi di Parigi lo costringerà nuovamente a lasciare la Francia a un'ora molto tarda. "In ogni caso, non sono un grande dormiglione", ha scherzato.