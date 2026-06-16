Papa Leone al G7: "Arrivare a un accordo su Iran ed eliminare le armi nucleari"

"Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo ci saranno ancora diversi punti da stabilire però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra". Lo dice papa Leone inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto "di eliminare le armi nucleari, questo sì, e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico, sociale, che sono stati creati" dalla guerra.