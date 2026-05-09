Nuova frecciata di Trump al governo italiano: "Roma non c'è stata quando ne avevamo bisogno"

"L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio Paese". In una telefonata esclusiva a il Corriere della Sera, Donald trump lancia una nuova frecciata al governo italiano. L'affondo del presidente americano arriva all'indomani del faccia a faccia tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio che aveva l'obiettivo di stemperare le tensioni tra i due Paesi dopo gli attacchi delle scorse settimane del tycoon. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire i dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, Trump ripete per la seconda volta: "L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno". Il presidente americano torna sulla questione del possibile ritiro delle truppe Usa dalle basi militari nel nostro Paese: "Sto ancora prendendo in considerazione questa ipotesi" dice senza giri di parole.