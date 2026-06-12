Il peso degli stereotipi di genere - Gli stereotipi di genere sono convinzioni e aspettative sociali che attribuiscono a uomini e donne ruoli, capacità e comportamenti "tipici". In Italia, ad esempio, è ancora diffusa l’idea che le donne siano principalmente responsabili della cura della famiglia, mentre gli uomini debbano essere i principali percettori di reddito E non è un caso che il lavoro di cura continui a gravare prevalentemente sulle donne. Il part-time femminile supera il 30%, contro una quota molto più ridotta tra gli uomini, ed è frequentemente una scelta obbligata dalla necessità di conciliare lavoro e responsabilità familiari. Nel mondo del lavoro, gli stereotipi di genere continuano ad avere un impatto significativo. Secondo il Gender Policy Report 2024 dell’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) il 64% delle persone inattive in Italia è costituito da donne, spesso fuori dal mercato del lavoro per motivi di cura familiare. Anche a livello europeo, l’Italia continua a mostrare criticità nelle dimensioni legate al lavoro e alla partecipazione economica. L’European Institute for Gender Equality (EIGE) evidenzia che le disuguaglianze di genere nel lavoro, nel reddito e nell’accesso alle posizioni decisionali rimangono tra le principali sfide per il Paese.