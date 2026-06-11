Giorgia Meloni, la rabbia contro Francesco Silvestri (M5s): "Qui senza mai indossare ginocchiere, è mancanza di rispetto per le donne"
La premier ha risposto in Aula a un attacco del deputato pentastellato, che l'aveva accusata di "aver indossato ginocchiere". Silvestri: "Nessun sessimo"
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"Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata. Senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie". Con queste parole Giorgia Meloni alla Camera ha replicato all'attacco del deputato Francesco Silvestri, di M5s, che l'aveva accusata di "non aver raddrizzato la schiena, ma di aver semplicemente indossato delle ginocchiere". L'espressione ha fatto indignare la maggioranza, che ha accusato Silvestri di sessismo. E ha scatenato la rabbia della premier.
Meloni: "Vi dà fastidio che sono arrivata qui senza scorciatoie"
"Voglio rivolgermi alla collega Boldrini, che prima, mentre parlava il collega Vigna, si è indignata si rivolgeva alla sottoscritta dicendo signor Presidente", ha esordito Giorgia Meloni. "So che la collega Boldrini su queste materie è chiaramente molto mobilitata da sempre e rispetto il suo punto di vista, che non condivido. Però mi chiedo, collega Boldrini, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne. O se il punto del rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere". Poi, alzando i toni e rivolgendosi direttamente a Silvestri, ha aggiunto: "Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla".
La risposta di Silvestri a Meloni: "Mie parole strumentalizzate con malafede"
Il deputato pentastellato, poco prima, si era rivolto a Giorgia Meloni durante la discussione generale in vista del Consiglio Ue con parole durissime: "Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda". Dopo la risposta di Giorgia Meloni e le aspre critiche dai banchi della maggioranza, che ha chiesto la sospensione di Silvestri, il deputato è intervenuto nel tentativo di chiarire le sue parole: "Non strumentalizziamo. Sono quattro anni che questo governo è inginocchiato a Trump e alla politica di Netanyahu: ecco spiegato l'arcano delle mie parole", ha detto parlando con i cronisti. "Se poi qualcuno ha voluto trasformare l'accusa che ho rivolto a una chiara postura politica in un atteggiamento sessista, allora c'è malafede al solo fine di strumentalizzare e nascondere la verità". Il deputato è poi passato al contrattacco: "La mia cultura è diversa da quella di qualcun altro: io mi chiamo Silvestri e il mio cognome finisce con la I e non con la O", facendo riferimento al senatore forzista Francesco Silvestro.