Il deputato pentastellato, poco prima, si era rivolto a Giorgia Meloni durante la discussione generale in vista del Consiglio Ue con parole durissime: "Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda". Dopo la risposta di Giorgia Meloni e le aspre critiche dai banchi della maggioranza, che ha chiesto la sospensione di Silvestri, il deputato è intervenuto nel tentativo di chiarire le sue parole: "Non strumentalizziamo. Sono quattro anni che questo governo è inginocchiato a Trump e alla politica di Netanyahu: ecco spiegato l'arcano delle mie parole", ha detto parlando con i cronisti. "Se poi qualcuno ha voluto trasformare l'accusa che ho rivolto a una chiara postura politica in un atteggiamento sessista, allora c'è malafede al solo fine di strumentalizzare e nascondere la verità". Il deputato è poi passato al contrattacco: "La mia cultura è diversa da quella di qualcun altro: io mi chiamo Silvestri e il mio cognome finisce con la I e non con la O", facendo riferimento al senatore forzista Francesco Silvestro.