Lily Collins troppo magra? Perché il corpo femminile è sempre giudicato sui social (anche dalle donne)

Le critiche non arrivano solo dagli uomini: molto spesso sono le donne a giudicare con più durezza il corpo delle altre. Questo meccanismo ha un nome preciso: sessismo interiorizzato. Si tratta, come spiega il Center for the Study of Women in Society dell’Università dell’Oregon, di un processo per cui le donne finiscono per interiorizzare messaggi culturali negativi e stereotipi di genere, applicandoli a se stesse e alle altre donne, perpetuando così le stesse discriminazioni di cui sono vittime.