Il corpo femminile è ancora un tabù? Cosa ci racconta la sirenetta rimossa in Danimarca

Anche in Italia il dibattito non è nuovo. Nel 2023, a Monopoli (Bari), una statua realizzata dagli studenti dell’Istituto Artistico locale scatenò un’ondata di critiche per via delle sue forme considerate troppo formose. La statua, raffigurante una sirena curvy, fu accusata di essere inadatta a una piazza pubblica. E il fatto che anche una scultura realizzata a scopo artistico sia finita nel mirino delle polemiche conferma che il corpo femminile è ancora oggetto di valutazione sociale, soprattutto se si allontana dal modello sottile, giovane e “neutro” promosso sui social e sui media.