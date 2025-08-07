Danimarca, la Sirenetta accusata di pornografia sarà rimossa: "Non adatta al sito storico"

L'Agenzia danese per i palazzi e la cultura ha comunicato nei giorni scorsi la decisione di rimuovere la statua dal sito di Dragør. Sebbene abbia negato qualsiasi contenuto osceno nell'opera, l'ente ha motivato la scelta con la necessità di tutelare la coerenza storica e architettonica del forte, dichiarando che la statua non "rispetta il carattere culturale del luogo". L'annuncio ha sorpreso molti, anche perché l'autore dell'opera, lo scultore Peter Bech, aveva proposto di donarla gratuitamente al Comune, proprio per garantirne la permanenza e l'accessibilità pubblica. La proposta è stata però respinta. "Non capisco questa reazione", ha dichiarato l'artista. "La mia statua celebra la femminilità e la potenza dell'acqua. Non era mai stata pensata per provocare". Il dibattito si è acceso anche sui media, dove l'opinione pubblica si è divisa tra chi difende la libertà dell'arte e chi ne rivendica un ruolo più "moderato" nello spazio pubblico.