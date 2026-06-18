A tavola con aragosta e caviale per l'antipasto, tartufo per la prima portata e un classico dessert al cioccolato per concludere la serata. Il menù della cena tra il presidente francese Emmanuel Macron e Donald Trump è stato all'insegna dell'alta cucina francese: le portate sono state servite nelle sale monumentali della Reggia di Versailles, evento che ha concluso la missione francese del presidente degli Stati Uniti.
La scelta culinaria
Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, il menù della cena è stato curato dallo chef Alain Ducasse. L'esperienza culinaria si è aperta con asparagi bianchi serviti con aragosta e caviale, seguiti da pollo arrosto al tartufo, in realtà faraona secondo alcuni media francesi , accompagnato da patate al formaggio Comté, tra i prodotti francesi più rinomati al mondo.
Il contorno ha richiamato il tradizionale gratin dauphinois, uno dei piatti simbolo della cucina francese: sottili fette di patate cotte al forno con aglio, latte e panna in una pirofila imburrata, generalmente arricchite con formaggi come Gruyère o Emmental. Nel menu di Versailles, inoltre, la preparazione è stata proposta con l'aggiunta di Comté. Per dessert, infine, è stato servito un tortino caldo al cioccolato accompagnata da un gustoso gelato alla vaniglia.
L'appuntamento dopo il G7
Nel corso della cena è stato firmato l'accordo con tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. "Non è stato facile", ha detto Trump, " È una cosa storica. Bravo", ha risposto il presidente Macron, aggiungendo "Good gob, great job", ossia "Ottimo lavoro", prima dell'applauso finale.