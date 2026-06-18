una cena da re

Tra aragoste, caviale e tartufo: ecco il menù stellato di Macron e Trump a Versailles

Durante l'incontro nella residenza dei sovrani francesi è stato servita una cena firmata dallo chef Alain Ducasse

18 Giu 2026 - 16:33
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A tavola con aragosta e caviale per l'antipasto, tartufo per la prima portata e un classico dessert al cioccolato per concludere la serata. Il menù della cena tra il presidente francese Emmanuel Macron e Donald Trump è stato all'insegna dell'alta cucina francese: le portate sono state servite nelle sale monumentali della Reggia di Versailles, evento che ha concluso la missione francese del presidente degli Stati Uniti.

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La scelta culinaria

  Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, il menù della cena è stato curato dallo chef Alain Ducasse. L'esperienza culinaria si è aperta con asparagi bianchi serviti con aragosta e caviale, seguiti da pollo arrosto al tartufo, in realtà faraona secondo alcuni media francesi , accompagnato da patate al formaggio Comté, tra i prodotti francesi più rinomati al mondo.

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Il contorno ha richiamato il tradizionale gratin dauphinois, uno dei piatti simbolo della cucina francese: sottili fette di patate cotte al forno con aglio, latte e panna in una pirofila imburrata, generalmente arricchite con formaggi come Gruyère o Emmental. Nel menu di Versailles, inoltre, la preparazione è stata proposta con l'aggiunta di Comté. Per dessert, infine, è stato servito un tortino caldo al cioccolato accompagnata da un gustoso gelato alla vaniglia.

L'appuntamento dopo il G7

  Nel corso della cena è stato firmato l'accordo con tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. "Non è stato facile", ha detto Trump, " È una cosa storica. Bravo", ha risposto il presidente Macron, aggiungendo "Good gob, great job", ossia "Ottimo lavoro", prima dell'applauso finale.

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