A tavola con aragosta e caviale per l'antipasto, tartufo per la prima portata e un classico dessert al cioccolato per concludere la serata. Il menù della cena tra il presidente francese Emmanuel Macron e Donald Trump è stato all'insegna dell'alta cucina francese: le portate sono state servite nelle sale monumentali della Reggia di Versailles, evento che ha concluso la missione francese del presidente degli Stati Uniti.