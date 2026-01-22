Macron fa tendenza: vanno a ruba i suoi occhiali da sole

"L'ho visto con i suoi occhiali da sole, ma cosa gli è successo?". In occasione del suo discorso al Forum economico di Davos, Donald Trump ha preso in giro il presidente francese Emmanuel Macron per l'outfit insolito e che ha attirato su di sè l'attenzione di tutto il mondo. Una scelta forzata quella dell'inquilino dell'Eliseo, costretto a indossare gli occhiali da sole anche al chiuso perché colpito da un una lieve emorragia sottocongiuntivale, ovvero la rottura di un piccolo vaso sanguigno nel suo occhio destro che provoca un evidente arrossamento ma non comporta dolore né conseguenze sulla salute generale. L'aspetto curioso è che l'oggetto è prodotto da un'azienda francese di proprietà di un gruppo friulano. Non è la prima volta che il genio italiano arriva in soccorso alla popolazione francese: già durante le indagini per il "furto del secolo" al Louvre, le autorità d'Oltralpe avevano usato dei tamponi molecolari prodotti in Lombardia.