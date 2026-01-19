Louvre, il furto dei gioielli in un video inedito

Un minuto di immagini dei quattro impiegati dai malviventi per appropriarsi di un bottino dal valore di quasi 90 milioni di euro
A tre mesi dal furto del secolo al Louvre un video inedito mostra i ladri svuotare le vetrine che contenevano i gioielli della Corona di Francia. Un minuto di filmato proveniente dal sistema di sorveglianza del museo parigino, e trasmesso dal programma francese Sept à Huit, che sta già facendo il giro del mondo.
Il filmato immortala due ladri mascherati mentre fanno irruzione nella Galleria Apollo per poi saccheggiare le vetrine dei gioielli. Ruberanno preziosi per un valore di 87 milioni di euro. Nelle immagini si vede un bandito usare l'avambraccio per perforare il vetro frantumato di una teca per poi infilarci la mano e, infine, appropriarsi dei monili che, successivamente, infilerà in una tasca. L'uomo raccoglie, quindi, una borsa da terra per poi allontanarsi rapidamente. I due malviventi collaborano poi per sfondare una seconda teca, più grande, per rubare altri gioielli e darsela a gambe. La ruberia dal valore milionario in uno dei musei più conosciuti al mondo dura appena quattro minuti, dalle 9:35 alle 9:39.
Usciti dal museo i due banditi sono fuggiti a bordo di due potenti scooter insieme a due complici. Nella fuga, però, hanno lasciato cadere una corona composta da diamanti e smeraldi. Il bottino è comunque importante. Otto gioielli dal valore inestimabile, compresa la collana di smeraldi e diamanti che Napoleone I donò all'imperatrice Maria Luisa, sua seconda moglie.
Dopo una settimana di investigazione ci sono stati i primi arresti. Si tratta di due trentenni originari di Seine-Saint-Denis, uno di loro è stato fermato il 25 ottobre mentre, all'aeroporto Charles de Gaulle, stava per imbarcarsi su un volo diretto in Algeria. I due, già noti alle forze dell'ordine per furti con scasso, sono stati individuati grazie al dna rinvenuto su un casco trovato dagli inquirenti sulla scena del crimine. Dei gioielli, però, nessuna traccia.