Louvre, il furto dei gioielli in un video inedito

Usciti dal museo i due banditi sono fuggiti a bordo di due potenti scooter insieme a due complici. Nella fuga, però, hanno lasciato cadere una corona composta da diamanti e smeraldi. Il bottino è comunque importante. Otto gioielli dal valore inestimabile, compresa la collana di smeraldi e diamanti che Napoleone I donò all'imperatrice Maria Luisa, sua seconda moglie.