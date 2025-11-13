Furto al Louvre, rilasciata la donna fermata per complicità

La 38enne fermata e in stato di detenzione provvisoria nell'inchiesta sul furto al Louvre è stata rilasciata in libertà vigilata per decisione della Corte d'Appello di Parigi. Lo si è appreso da fonti giudiziarie. La liberazione della donna è condizionata al "divieto di entrare in contatto con i complici o coautori" del furto e al "divieto di lasciare il territorio nazionale". La donna era stata arrestata nella seconda retata, a fine ottobre, nell'ambito dell'inchiesta sul furto di gioielli al museo parigino. Si è presentata come la compagna di un uomo di 37 anni, sospettato di essere uno dei 4 membri del commando che ha materialmente effettuato il colpo al museo la mattina di domenica 19 ottobre.