Perché Macron indossa gli occhiali da sole? Ecco cosa si nasconde dietro lo "stile" che ha rubato la scena a Davos

Indossati per la prima volta durante il discorso di inizio anno alle Forze Armate, sono rapidamente diventati oggetto di meme e commenti sui social. Ma in realtà dietro a quelli lenti scure c'è un problema di salute: il presidente francese ha una lieve emorragia sottocongiuntivale
© Afp
Nel corso del World Economic Forum di Davos 2026 il presidente francese Emmanuel Macron ha catturato l’attenzione non solo per i contenuti dei suoi discorsi politici, ma anche per un dettaglio visivo insolito: un paio di occhiali da sole specchiati, indossati anche al chiuso e in occasioni ufficiali, la prima volta durante il discorso di inizio anno alle Forze Armate, poi all’Eliseo e ora a Davos. Ma cosa c’è dietro a quelle lenti scure che sono rapidamente diventate oggetto di commenti e meme sui social? La sua non è una scelta di "stile" bensì una condizione obbligata da una condizione di salute.
Una condizione medica dietro l’accessorio - La spiegazione ufficiale fornita dallo stesso Macron e dai media francesi è di natura medica e pratica. Il presidente ha infatti sviluppato una lieve emorragia sottocongiuntivale, ovvero la rottura di un piccolo vaso sanguigno nel suo occhio destro che provoca un evidente arrossamento ma non comporta dolore né conseguenze sulla salute generale. Macron stesso ha ironizzato sulla situazione, definendo il disturbo “antiestetico ma completamente innocuo” e aggiungendo battute sul riferimento alla canzone “Eye of the Tiger”, simbolo di determinazione, per spiegare con humour la necessità di coprire l’occhio. A quanto pare il presidente avrebbe iniziato a essere visto con gli occhiali da sole già durante un discorso alle forze armate francesi lo scorso 15 gennaio alla base militare di Istres, dove aveva mostrato l’occhio visibilmente rosso prima di indossare gli occhiali per l’uscita all’esterno.
Un look che "rompe" la formalità - All’apparenza un semplice accessorio, gli occhiali sono presto diventati elemento di discussione nei media e sui social. I commentatori hanno evidenziato la scelta stilistica, occhiali modello aviator con lenti specchiate, e l’hanno associata a diverse interpretazioni. Alcuni parlano di una sorta di “look Top Gun”, altri ironizzano sul contrasto tra il tono serio degli interventi di Macron e l’apparenza con gli occhiali, altri ancora ne hanno fatto motivo di meme o commenti ironici. Anche all’interno delle discussioni politiche, l’immagine del presidente con gli occhiali ha suscitato riflessioni sulla percezione pubblica dei leader: un accessorio visivo che non passa inosservato, soprattutto in un ambiente come Davos, dove la formalità è la norma e i dettagli di stile vengono scrutati tanto quanto i contenuti dei discorsi.
Messaggio politico e attenzione mediatica - Pur essendo un semplice particolare dell’immagine pubblica, gli occhiali hanno accompagnato Macron in momenti di peso internazionale, mostrando come persino un accessorio può diventare parte della narrazione pubblica, stimolando commenti che vanno dalla serietà politica alla cultura popolare. Per Macron, gli occhiali da sole, costretti dalla condizione dell’occhio ma adottati con un tocco di ironia, confermano quanto l’immagine e la comunicazione visiva siano sempre più intrecciate alla politica internazionale.