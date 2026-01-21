Perché Macron indossa gli occhiali da sole? Ecco cosa si nasconde dietro lo "stile" che ha rubato la scena a Davos

Un look che "rompe" la formalità - All’apparenza un semplice accessorio, gli occhiali sono presto diventati elemento di discussione nei media e sui social. I commentatori hanno evidenziato la scelta stilistica, occhiali modello aviator con lenti specchiate, e l’hanno associata a diverse interpretazioni. Alcuni parlano di una sorta di “look Top Gun”, altri ironizzano sul contrasto tra il tono serio degli interventi di Macron e l’apparenza con gli occhiali, altri ancora ne hanno fatto motivo di meme o commenti ironici. Anche all’interno delle discussioni politiche, l’immagine del presidente con gli occhiali ha suscitato riflessioni sulla percezione pubblica dei leader: un accessorio visivo che non passa inosservato, soprattutto in un ambiente come Davos, dove la formalità è la norma e i dettagli di stile vengono scrutati tanto quanto i contenuti dei discorsi.