Davos, incendio vicino al Congress Center: in fiamme uno chalet, scatta l'evacuazione

Un principio di incendio ha interessato l'area adiacente al Turmhotel Victoria di Davos, proprio mentre nella cittadina svizzera è in corso il World Economic Forum. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate all'interno di un piccolo chalet in legno situato accanto alla struttura alberghiera. La risposta dei soccorsi è stata immediata: sul posto sono intervenuti sei automezzi dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo in breve tempo. L'intera zona circostante è stata isolata e, a scopo precauzionale, si è proceduto con l'evacuazione dell'area interessata.