Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
IN VETTA ALLE RICERCHE ONLINE

Nicolas Maduro, la tuta grigia della sua cattura diventata virale

Un’operazione militare che si è trasformata in un fenomeno pop, alimentando ulteriormente il dibattito. Alle stelle ricerche su Google per “Nike Tech”

05 Gen 2026 - 11:03
La foto della cattura di Nicolàs Maduro, pubblicata sull’account Instagram del presidente Usa Donald Trump. Il modello di tuta grigia indossata dall'ex presidente del Venezuela dal sito Nike © Instagram/sito ufficiale

La foto della cattura di Nicolàs Maduro, pubblicata sull’account Instagram del presidente Usa Donald Trump. Il modello di tuta grigia indossata dall'ex presidente del Venezuela dal sito Nike © Instagram/sito ufficiale

Effetto Nicolas Maduro. Ha fatto il giro del mondo la foto della sua cattura, pubblicata sull’account Instagram del presidente Usa Donald Trump. Ritraeva l’ex numero uno del Venezuela a bordo della USS Iwo Jima con una tuta da ginnastica grigia, felpa con cappuccio e zip, pantaloni coordinati. Un modello che ha fatto impennare le chiavi di ricerca su Google.  

La tuta grigia di Maduro diventata un caso mediatico

 Secondo Google Trends, le ricerche per “Nike Tech” sono infatti schizzate alle stelle. Entrambi i termini sono rimasti in vetta assieme all’interesse per lo stesso Maduro. Un’operazione militare che si è trasformata in un fenomeno pop, alimentando ulteriormente il dibattito politico.

Leggi anche
Donald Trump, Usa e MAGA: i cappellini "parlanti" del presidente degli Stati Uniti

Donald Trump, da MAGA a Usa: i cappelli "parlanti" del presidente

Ucraina, Zelensky e lo stile militare: le magliette come "divisa"

maduro
tuta

Sullo stesso tema