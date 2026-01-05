Nicolas Maduro, la tuta grigia della sua cattura diventata virale

Effetto Nicolas Maduro. Ha fatto il giro del mondo la foto della sua cattura, pubblicata sull’account Instagram del presidente Usa Donald Trump. Ritraeva l’ex numero uno del Venezuela a bordo della USS Iwo Jima con una tuta da ginnastica grigia, felpa con cappuccio e zip, pantaloni coordinati. Un modello che ha fatto impennare le chiavi di ricerca su Google.