Nicolas Maduro, la tuta grigia della sua cattura diventata virale

Un’operazione militare che si è trasformata in un fenomeno pop, alimentando ulteriormente il dibattito. Alle stelle ricerche su Google per “Nike Tech”
La foto della cattura di Nicolàs Maduro, pubblicata sull’account Instagram del presidente Usa Donald Trump. Il modello di tuta grigia indossata dall'ex presidente del Venezuela dal sito Nike © Instagram/sito ufficiale
Effetto Nicolas Maduro. Ha fatto il giro del mondo la foto della sua cattura, pubblicata sull’account Instagram del presidente Usa Donald Trump. Ritraeva l’ex numero uno del Venezuela a bordo della USS Iwo Jima con una tuta da ginnastica grigia, felpa con cappuccio e zip, pantaloni coordinati. Un modello che ha fatto impennare le chiavi di ricerca su Google.
Secondo Google Trends, le ricerche per “Nike Tech” sono infatti schizzate alle stelle. Entrambi i termini sono rimasti in vetta assieme all’interesse per lo stesso Maduro. Un’operazione militare che si è trasformata in un fenomeno pop, alimentando ulteriormente il dibattito politico.