Amato da Hepburn e James Bond, il "resort della pace" tra Usa e Iran è un luogo da sogno

Da sempre sinonimo di massima riservatezza, essendo raggiungibile quasi esclusivamente in battello, funicolare ed elicottero, non è la prima volta che il resort ospita un vertice istituzionale: nel 2024 ad esempio erano arrivati fin quassù il presidente Volodymyr Zelensky e l'allora vicepresidente americana Kamala Harris. Ma negli anni precedenti è stato teatro anche dei colloqui di pace sul Sudan (2002) e dei negoziati su Cipro (2004).