Amato da Hepburn e James Bond, il "resort della pace" tra Usa e Iran è un luogo da sogno

Se le pareti dello storico Bürgenstock Resort, in Svizzera, potessero parlare, racconterebbero di una giovanissima Sophia Loren che passeggiava nei giardini con Carlo Ponti, o di Sean Connery che sorseggiava un drink tra un ciak e l'altro di "Goldfinger". Oggi quell'intramontabile "buen retiro" amato da icone come Audrey Hepburn (che qui giurò persino amore eterno) si spoglia temporaneamente degli abiti della dolce vita per indossare quelli, ben più rigidi, della diplomazia globale. Sarà proprio questa chicca arroccata sul Lago dei Quattro Cantoni, come indicato a Keystone-Ats dal Dipartimento federale degli Affari esteri svizzero, la cornice blindata dove USA e Iran firmeranno l'attesissimo memorandum d'intesa, alla presenza del vice presidente americano Jd Vance e del capo negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.