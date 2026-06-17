la firma del memorandum nello storico Bürgenstock

Amato da Hepburn e James Bond, il "resort della pace" tra Usa e Iran è un luogo da sogno

Affacciato sulle acque del Lago dei Quattro Cantoni e arroccato a quasi 900 metri di quota, non si può raggiungere in auto. Anche Sophia Loren se ne innamorò...

17 Giu 2026 - 11:36
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© Getty | Audrey Hepburn, 25 anni, e Mel Ferrer, 37, lasciano la cappella dopo il loro matrimonio sul monte Burgenstock, con vista sul lago di Lucerna.
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© Getty | Audrey Hepburn, 25 anni, e Mel Ferrer, 37, lasciano la cappella dopo il loro matrimonio sul monte Burgenstock, con vista sul lago di Lucerna.

© Getty | Audrey Hepburn, 25 anni, e Mel Ferrer, 37, lasciano la cappella dopo il loro matrimonio sul monte Burgenstock, con vista sul lago di Lucerna.

Se le pareti dello storico Bürgenstock Resort, in Svizzera, potessero parlare, racconterebbero di una giovanissima Sophia Loren che passeggiava nei giardini con Carlo Ponti, o di Sean Connery che sorseggiava un drink tra un ciak e l'altro di "Goldfinger". Oggi quell'intramontabile "buen retiro" amato da icone come Audrey Hepburn (che qui giurò persino amore eterno) si spoglia temporaneamente degli abiti della dolce vita per indossare quelli, ben più rigidi, della diplomazia globale. Sarà proprio questa chicca arroccata sul Lago dei Quattro Cantoni, come indicato a Keystone-Ats dal Dipartimento federale degli Affari esteri svizzero, la cornice blindata dove USA e Iran firmeranno l'attesissimo memorandum d'intesa, alla presenza del vice presidente americano Jd Vance e del capo negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

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Il Bürgenstock Resort, luogo esclusivo e prezzi stellari

 Con un affaccio esclusivo sul Lago di Lucerna, il resort è un complesso d'avanguardia all'interno del quale si trovano quattro hotel di lusso, residenze private, ristoranti stellati e una futuristica Alpine Spa di 10.000 metri quadrati. Questo tempio dell'esclusività garantisce agli ospiti una privacy totale e i prezzi ne riflettono l'esclusività: le tariffe partono da circa 1.300 euro a notte per le camere standard, fino a superare i 10mila euro a notte per le suite presidenziali più esclusive. 

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Teatro di tanti incontri istituzionali

 Da sempre sinonimo di massima riservatezza, essendo raggiungibile quasi esclusivamente in battello, funicolare ed elicottero, non è la prima volta che il resort ospita un vertice istituzionale: nel 2024 ad esempio erano arrivati fin quassù il presidente Volodymyr Zelensky e l'allora vicepresidente americana Kamala Harris. Ma negli anni precedenti è stato teatro anche dei colloqui di pace sul Sudan (2002) e dei negoziati su Cipro (2004).

Qui si sposò Audrey Hepburn

 Il complesso, che si trova a circa 900 metri di quota, è stato per decenni uno dei ritrovi preferiti per star del cinema, reali e leader politici mondiali. L'iconica attrice Audrey Hepburn si innamorò a tal punto del luogo da sceglierlo per sposare l'attore Mel Ferrer nel 1954, celebrando le nozze nella suggestiva cappella del resort. Visse inoltre all'interno del complesso per diversi anni, diventando "vicina di casa" dell'attrice italiana Sophia Loren e del marito produttore Carlo Ponti che vissero stabilmente in una delle ville private del Bürgenstock per diversi anni, a partire dal 1957.

E furono girate diverse scene di Goldfinger

 Spostandoci sul jet-set internazionale impossibile non nominare Sean Connery. Nel 1964, durante le riprese del celeberrimo film di James Bond "Goldfinger", l'attore e l'intera troupe soggiornarono al resort. L'ascensore Hammetschwand, la più alta seggiovia all'aperto d'Europa, e i paesaggi circostanti il resort fecero da memorabile sfondo ad alcune sequenze della celebre pellicola. Tra gli ospiti anche diverse personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo e dello sport, come il geniale regista e attore Charlie Chaplin o il tennista Björn Borg che scelsero regolarmente gli hotel della struttura per le loro vacanze lontano dai riflettori.

Sono passati di qui anche capi di Stato e leader politici mondiali. Oltre a quelli già nominati, tra i volti storici della politica internazionale che hanno camminato sui sentieri del Bürgenstock troviamo i cancellieri tedeschi Konrad Adenauer e Helmut Kohl, l'ex premier indiana Indira Gandhi, Jimmy Carter e Henry Kissinger. 

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