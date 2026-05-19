Craig ha lasciato la parte di 007 cinque anni fa: da allora c'è chi ha fatto il tifo per il 53enne Idris Elba, attratto dall'irresistibile scenario del primo 007 di colore. L'audizione di Francis, che ha trovato la vocazione nel teatro per sfuggire a una diagnosi di dislessia, fa immaginare che la star di "Luther" sia troppo vecchio per la parte e che la casa di produzione stia puntando un attore molto più giovane per traghettare la franchise ispirata ai romanzi di Ian Fleming per la prossima generazione di fan.