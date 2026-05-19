Prosegue la caccia al nuovo volto di James Bond. Tra i nomi più accreditati spunta un altro possibile candidato: Tom Francis, attore britannico 26enne, star emergente del West End e di Broadway noto per il suo ruolo nella produzione di Sunset Boulevard diretta da Jamie Lloyd. L'attore avrebbe, infatti, sostenuto un provino per il ruolo di 007. Lo riporta Variety che cita una fonte vicina alla produzione, impegnata in queste settimane nella ricerca del nuovo Bond, sotto la supervisione della casting director Nina Gold. Al momento non ci sono conferme o smentite né da parte dei rappresentanti di Francis né da quelli della casa di produzione del franchise.
Dal palcoscenico allo schermo
Nato a Colechester come Thomas Francis Barber, l'attore si laurea nel 2020 all'Arts Education e nello stesso anno debutta a teatro nel musical Premio Pulitzer Rent, nei panni del protagonista Roger. Nel 2022 ha interpretato Romeo nello spettacolo & Juliet, in scena nel West End. A 24 anni vince il Laurence Olivier Award per la sua interpretazione in Sunset Boulevard come miglior attore in un musical.
Al cinema e in tv Tom ha poca esperienza: un ruolo nella serie You e una piccola parte nel film di Noah Baumbach, Jay Kelly con George Clooney, dove interpreta un attore in una audizione. Quel ruolo immaginario potrebbe diventare realtà: Francis è il primo nome concreto tra le tante ipotesi circolate sulla successione a Craig. Riapparirà sul grande schermo con The Mosquito Bowl di Peter Berg, un dramma sportivo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che vede nel cast anche Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård.
Si cerca un protagonista più giovane
Craig ha lasciato la parte di 007 cinque anni fa: da allora c'è chi ha fatto il tifo per il 53enne Idris Elba, attratto dall'irresistibile scenario del primo 007 di colore. L'audizione di Francis, che ha trovato la vocazione nel teatro per sfuggire a una diagnosi di dislessia, fa immaginare che la star di "Luther" sia troppo vecchio per la parte e che la casa di produzione stia puntando un attore molto più giovane per traghettare la franchise ispirata ai romanzi di Ian Fleming per la prossima generazione di fan.