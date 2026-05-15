Sono passati cinque anni dall'ultimo ciak di Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso del cinema, e finalmente la macchina si è rimessa in moto. Le audizioni per il nuovo James Bond sono ufficialmente partite, e in queste settimane gli aspiranti 007 stanno sfilando davanti a una delle casting director più autorevoli di Hollywood. Della scelta dell'erede, però, non si saprà nulla finché – come ha lasciato filtrare la produzione – "i tempi non saranno maturi". Nel frattempo, il toto-nomi è scatenato.