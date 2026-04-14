Jacob Elordi e Kendall Jenner: è sbocciato l'amore?
L'attore e la supermodella sono stati visti particolarmente affiatati durante l'esibizione di Justin Bieber al Coachella Festival
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Anche quest'anno, il Coachella Festival regala show mozzafiato ma anche gossip che mandano in tilt il web, come il chiacchierato flirt tra Jacob Elordi e Kendall Jenner. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito di gossip Deuxmoi. I due sarebbero stati visti insieme durante l'attesa performance di Justin Bieber, grande amico di Kendall, mentre si godevano lo spettacolo ballando e cantando con lo stesso gruppo di amici.
Vicini anche all'after party
Diversi utenti sui social hanno pubblicato brevi video dell'avvistamento di Jacob e Kendall anche nel contesto del party esclusivo organizzato da Bieber. I due sono apparsi sereni e affiatati, facendo pensare che il loro non sia un incontro casuale. "Non si sono mai staccati l'uno dall'altra", riporta Deuxmoi. Nulla di ufficiale per ora, ma il materiale è bastato ad accendere il gossip.
Chi sono gli ex di Jacob Elordi e Kendall Jenner
Non è sicuramente la prima volta che la vita sentimentale di personaggi come Jacob Elordi e Kendall Jenner finisce sotto i riflettori. Lui, uno degli attori più quotati del momento, è stato legato all'attrice Joey King fino al 2018, per poi aver avuto un flirt, mai confermato, con Zendaya, e uno successivo, ufficiale, con Kaia Gerber. La sua relazione più recente è stata quella con l'influencer Olivia Jade Giannulli, conclusasi definitivamente lo scorso anno.
Per Kendall, invece, il primo amore è stato Harry Styles nel 2013, con il quale, dopo la rottura, ha mantenuto buoni rapporti. Tra le altre sue vecchie fiamme ci sono anche, il cestista Devin Booker e il rapper ASAP Rocky, attuale partner di Rihanna, e Bad Bunny. Ora fan e curiosi aspettano solo ulteriori dettagli per una conferma che, se arrivasse, manderebbe in fibrillazione il mondo dello spettacolo.