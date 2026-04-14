Jacob Elordi e Kendall Jenner: è sbocciato l'amore?

Diversi utenti sui social hanno pubblicato brevi video dell'avvistamento di Jacob e Kendall anche nel contesto del party esclusivo organizzato da Bieber. I due sono apparsi sereni e affiatati, facendo pensare che il loro non sia un incontro casuale. "Non si sono mai staccati l'uno dall'altra", riporta Deuxmoi. Nulla di ufficiale per ora, ma il materiale è bastato ad accendere il gossip.