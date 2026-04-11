La mini-vacanza non è stata solo a due. Tra gli scatti pubblicati da Elodie compare anche Diletta Leotta, amica di lunga data della cantante. La conduttrice appare rilassata e sorridente accanto alle ragazze, a testimonianza di un weekend all'insegna della leggerezza e della complicità femminile. Diletta, tra l'altro, si è unita alla gita nonostante la gravidanza avanzata: la conduttrice è in attesa del secondo figlio dal marito Loris Karius, con il parto previsto per maggio. Poi, ha già annunciato, l'obiettivo è ripartire subito per i Mondiali negli Stati Uniti.