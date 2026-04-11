Elodie e Franceska Nuredini, coccole e abbracci in riva al lago | E spunta un commento: "Amore mio"
La cantante e la ballerina insieme in riva al lago tra abbracci e carezze. Con loro anche Diletta Leotta per una fuga di primavera tutta al femminile
Elodie e Franceska Nuredini tornano a infiammare i social. La cantante e la ballerina si sono regalate qualche giorno lontano dai riflettori - o quasi - in una località che sembra essere il lago di Como. A immortalare il tutto, come spesso accade, le foto postate dalla stessa Elodie sui social, dove le due appaiono più unite che mai.
Carezze, abbracci e un commento che dice tutto
Le immagini parlano da sole: sguardi complici, gesti affettuosi, momenti di intimità condivisa sotto il sole di primavera. Un carosello che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan. A dare ulteriore carburante al gossip ci ha pensato Franceska, che sotto al post ha lasciato un commento tanto semplice quanto eloquente: "Amore mio", accompagnato da un cuore rosso. Tanto è bastato per scatenare i follower, divisi tra chi legge nel gesto la conferma di una relazione sentimentale e chi ci vede una profonda amicizia.
Nessuna etichetta, nessuna conferma
Elodie, dal canto suo, non ha mai sentito il bisogno di chiarire. La cantante ha sempre tenuto la stessa linea: i sentimenti si vivono, non si spiegano. E nemmeno Franceska ha mai commentato pubblicamente la natura del loro rapporto. Nessuna conferma, nessuna smentita; il che, nel mondo dei social, è più che sufficiente per tenere viva la curiosità.
La fuga primaverile con Diletta Leotta
La mini-vacanza non è stata solo a due. Tra gli scatti pubblicati da Elodie compare anche Diletta Leotta, amica di lunga data della cantante. La conduttrice appare rilassata e sorridente accanto alle ragazze, a testimonianza di un weekend all'insegna della leggerezza e della complicità femminile. Diletta, tra l'altro, si è unita alla gita nonostante la gravidanza avanzata: la conduttrice è in attesa del secondo figlio dal marito Loris Karius, con il parto previsto per maggio. Poi, ha già annunciato, l'obiettivo è ripartire subito per i Mondiali negli Stati Uniti.