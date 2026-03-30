Elodie e Franceska Nuredini: le foto che infiammano il web
La cantante e la ballerina non si nascondono più: un nuovo post sembra confermare la loro relazione
Elodie e Franceska Nuredini © Instagram
Un post, qualche foto - decisamente eloquenti - e il web torna a infiammarsi. Elodie, sempre più riservata sulla sua vita privata negli ultimi mesi, è riapparsa sui social con immagini che non sono passate inosservate.
Tra i vari momenti di relax trascorsi in compagnia di amici, a catturare l'attenzione sono state soprattutto le foto in piscina insieme a Franceska Nuredini: scatti particolari che, per molti, suonano come una conferma non ufficiale della loro relazione.
Le foto che fanno impazzire i fan
Negli ultimi contenuti condivisi su Instagram, la cantante ha mostrato alcuni frammenti delle sue settimane recenti. Tra questi, le immagini che la ritraggono nuda in piscina insieme a Franceska Nuredini hanno fatto rapidamente il giro del web, diventando virali in poche ore.
Le due, quindi, appaiono sempre più unite e serene, sempre meno intenzionate a nascondere il loro legame, ma l'assenza di un annuncio delle dirette interessate continua a far crescere curiosità e speculazioni.
Chi è Franceska Nuredini
Franceska Nuredini, 23 anni, è una ballerina professionista di origini italo-albanesi e uno dei volti più noti del corpo di ballo che ha accompagnato Elodie nel suo ultimo tour. Fin da giovanissima ha intrapreso un percorso artistico che l'ha portata a collaborare con grandi nomi della musica italiana come J-Ax e Sfera Ebbasta.
Un legame nato lontano dai riflettori
Sebbene, come detto, non ci sia mai stata una conferma ufficiale, da mesi circolano indiscrezioni su una relazione tra la cantante e la ballerina, iniziata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.
Secondo le ricostruzioni, il punto di svolta sarebbe stata una vacanza in Thailandia con il corpo di ballo: tra foto, abbracci e vari momenti trascorsi insieme, il loro rapporto si sarebbe rafforzato, alimentando le prime "chiacchiere" tra fan e addetti ai lavori.
Dopo quella vacanza, la presenza di Elodie sui social si è fatta sempre più discreta, limitata quasi esclusivamente ai progetti professionali. Proprio per questo, ogni contenuto condiviso sui suoi profili finisce per attirare grande attenzione.
L'addio a Iannone e il presente
Alle spalle, la cantante ha una lunga relazione con Andrea Iannone, iniziata nel 2022 e conclusa non nel migliore dei modi. Secondo alcuni rumors, proprio il legame con Franceska avrebbe segnato una svolta nel rapporto tra la cantante e il pilota di MotoGP, ma nessuna voce a proposito è mai stata confermata.
Oggi, tra silenzi e apparizioni centellinate, Elodie sembra voler vivere questa fase della sua vita sentimentale con discrezione. Ma una cosa è certa: ogni suo gesto continua a far parlare, e il pubblico resta in attesa dei prossimi sviluppi.