Tralasciando il tanto chiacchierato siparietto tra Elodie e Kendall Jenner, la sfilata di ieri aveva un peso specifico molto importante: la nipote di Giorgio Armani, Silvia Armani, e Leo dell’Orco hanno infatti presentato la prima collezione firmata insieme dopo la scomparsa del grande stilista italiano. La perdita di "Re Giorgio" ha toccato tutti e per la maison questa sfilata ha rappresentato senza dubbio un momento molto sentito e toccante.