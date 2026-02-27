Da Kendall Jenner a Elodie (senza Franceska): chi c'è in prima fila alle sfilate
La modella e la cantante erano sedute accanto in prima fila; l’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social
Milano Fashion Week, Elodie tra gli ospiti della sfilata di Prada © IPA
Durante la fashion week milanese non sono solo le maison a far parlare di sé, ma anche le celebrità ospiti alle sfilate. Un episodio particolarmente chiacchierato si è verificato ieri alla sfilata di Emporio Armani, con protagoniste Elodie e Kendall Jenner.
Le due erano sedute una accanto all’altra in prima fila, insieme ad altri nomi noti dello spettacolo, quando le telecamere hanno ripreso un momento di imbarazzo: Elodie, con indosso un paio di occhiali da sole scuri, ha “ignorato” Kendall Jenner, la quale ha deciso dopo qualche minuto di farsi avanti: “Piacere” ha esclamato la top model americana, rompendo il ghiaccio. Il momento è diventato virale in poco tempo, con centinaia di commenti sotto i vari post.
Oltre alle già citate Elodie e Kendall Jenner, protagoniste del momento pizzicato dall'occhio indiscreto delle telecamere, in front row vi erano diversi altri volti noti, dai brand ambassador ai vip dello spettacolo. Erano presenti infatti Blanco e Tananai, seduti proprio accanto a Elodie, Joseph Zeng, Nicholas Galitzine, Tommaso Donadoni e anche la top model Valeria Mazza.
Non sono mancati poi i grandi protagonisti delle appena trascorse Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. I medagliati Arianna Fontana, Lisa Vittozzi, Marco Fabbri e Charléne Guignard erano presenti alla sfilata della maison, ovviamente indossando le divise ufficiali degli azzurri, firmate EA7.
Tralasciando il tanto chiacchierato siparietto tra Elodie e Kendall Jenner, la sfilata di ieri aveva un peso specifico molto importante: la nipote di Giorgio Armani, Silvia Armani, e Leo dell’Orco hanno infatti presentato la prima collezione firmata insieme dopo la scomparsa del grande stilista italiano. La perdita di "Re Giorgio" ha toccato tutti e per la maison questa sfilata ha rappresentato senza dubbio un momento molto sentito e toccante.
Anche la location dell’evento non è stata casuale: la passerella si è svolta all’Armani Silos, l’ex granaio in via Bergognone trasformato in uno spazio espositivo e in museo d'impresa dedicato alla moda del fondatore della maison. Il luogo è stato inaugurato nel 2015 Milano. Situato in un ex granaio degli anni '50, l'edificio di 4.500 mq su quattro livelli ospita una selezione ragionata dell'archivio dello stilista, inclusi circa 1000 outfit, accessori e un archivio digitale.
