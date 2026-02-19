Elodie torna al centro del gossip, ma questa volta non per una nuova canzone o per un red carpet. A far parlare è un riavvicinamento inaspettato con l’ex Marracash, come riportato dal settimanale "Oggi". Nessun colpo di scena romantico, nessuna nostalgia che riaccende vecchie passioni: il rapper si sarebbe rifatto vivo con la cantante romana per un motivo molto diverso. Dopo la fine della loro relazione, durata dal 2019 al 2021, i rapporti erano rimasti discreti e lontani dai riflettori. Ora però qualcosa è cambiato, e i fan più attenti lo avevano già intuito osservando movimenti social tutt’altro che casuali.