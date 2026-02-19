Elodie, Marracash si rifà vivo: telefonata e like social dopo la nuova svolta sentimentale
Nessun riavvicinamento (almeno sembra), ma un gesto di affetto e stima mentre la cantante vive una fase nuova e diversa della propria vita
ELODIE E MARRACASH © Instagram
Elodie torna al centro del gossip, ma questa volta non per una nuova canzone o per un red carpet. A far parlare è un riavvicinamento inaspettato con l’ex Marracash, come riportato dal settimanale "Oggi". Nessun colpo di scena romantico, nessuna nostalgia che riaccende vecchie passioni: il rapper si sarebbe rifatto vivo con la cantante romana per un motivo molto diverso. Dopo la fine della loro relazione, durata dal 2019 al 2021, i rapporti erano rimasti discreti e lontani dai riflettori. Ora però qualcosa è cambiato, e i fan più attenti lo avevano già intuito osservando movimenti social tutt’altro che casuali.
Like, telefonate e una “benedizione”
Negli ultimi tempi il nome di Elodie è tornato a intrecciarsi con quello di Marracash tra commenti e cuori digitali. Il rapper avrebbe ripreso a interagire con i contenuti pubblicati dalla sua ex, lasciando una scia di like che non è passata inosservata ai follower della ex coppia. Non solo: secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata anche una telefonata privata tra i due.
Un gesto che, a quanto pare, non nasconderebbe alcun tentativo di ritorno sentimentale. Al contrario, sarebbe il modo scelto da Marracash per manifestare affetto e sostegno in una fase nuova della vita di Elodie. La cantante, infatti, sta vivendo un momento di serenità accanto alla ballerina Franceska Nuredini, con cui è stata più volte avvistata tra viaggi e weekend romantici.
Il riavvicinamento sarebbe dunque una sorta di "benedizione" pubblica e privata: un segnale di maturità che racconta di un legame che con il tempo si è trasformato senza incrinarsi, come spesso - invece - accade.
Nuovi equilibri e progetti in vista
La storia tra Elodie e Marracash è stata intensa e molto seguita dal pubblico. Oggi, però, i due sembrano aver trovato un equilibrio diverso, fatto di stima reciproca e rispetto per i nuovi percorsi personali.
Mentre la cantante archivia definitivamente la relazione con Andrea Iannone e si gode la sua nuova quotidianità, il rapper avrebbe espresso entusiasmo per questo capitolo inedito. E non è escluso che questa ritrovata armonia possa tradursi anche in musica. Si parla infatti della possibilità di una collaborazione artistica a quattro mani: un progetto che riunirebbe Elodie e Marracash sul piano creativo, senza riaprire vecchie ferite sentimentali.
Per ora nessuna conferma ufficiale, ma una cosa è certa: quando si parla di Elodie, ogni piccolo dettaglio si trasforma in chiacchiericcio che diventa, poi, notizia. E questo nuovo capitolo dimostra che anche le storie finite possono trasformarsi in qualcosa di speciale, forse persino più maturo.